Chœur Liederkranz-Concordia; orchestre ad hoc; Fanny Utiger, soprano; Oscar Esmerode, ténor; Sacha Michon, baryton; Stanislava Nankova, direction, Victoria Hall, Genève
dimanche 4 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Chœur Liederkranz-Concordia; orchestre ad hoc; Fanny Utiger, soprano; Oscar Esmerode, ténor; Sacha Michon, baryton; Stanislava Nankova, direction Dimanche 4 octobre, 17h00 Victoria Hall
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Stanislava Nankova direction
Fanny Utiger soprano
Oscar Esmerode ténor
Sacha Michon baryton
Airs et chœurs d’opéras de Giacomo Puccini, Arrigo Boito, Pietro Mascagni et Wolfgang Amadeus Mozart.
Un voyage intense et profondément contrasté, mettant en regard deux grands maîtres de la musique italienne de la fin du 19e siècle et une page emblématique du répertoire sacré classique.
Le concert «Lumière et ténèbres» explore les élans spirituels et les passions humaines, naviguant entre les ténèbres et la lumière, la souffrance et l’espérance. À travers ces œuvres, il propose une traversée émotionnelle mettant en lumière les tensions et les équilibres qui traversent l’expérience humaine.
Pour ce concert exceptionnel au Victoria Hall de Genève, le chœur Liederkranz-Concordia sera accompagné d’un orchestre symphonique constitué spécialement pour l’occasion. Chœur, solistes et orchestre offriront ensemble au public une expérience musicale intense, où la force expressive du répertoire vériste dialogue avec la spiritualité des grandes pages chorales.
Un concert placé sous le signe de l’émotion, de la beauté et de la lumière.
Entrée gratuite, collecte
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « email », « value »: « concordiakranz@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Concert «Lumière et ténèbres» par le chœur Liederkranz-Concordia au Victoria Hall (Genève), le 4.10.2026 à 17h, autour des contrastes musicaux entre ombres et lumière.
© Liederkranz-Concordia Genève
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