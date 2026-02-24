Chœur participatif du Haut en Bas COTEAUX-DU-LIZON Église Notre-Dame-Saint-Lupicin Coteaux du Lizon

Chœur participatif du Haut en Bas

COTEAUX-DU-LIZON Église Notre-Dame-Saint-Lupicin 2 Pl. de l’Église, 39170 Coteaux-du-Lizon Coteaux du Lizon Jura

Le dimanche 3 mai 2026 à 17h

La nature, miroir de notre âme

En partenariat avec le festival Musiques en haut ! et le festival Orgue en ville, le Chœur participatif du Haut en Bas rassemble des chanteurs amateurs et passionnés sous la direction experte de Edlira Priftuli. Venez assister au premier concert de sa tournée en Franche-Comté, dans un programme populaire harmonisé pour voix mixtes, autour de la nature, de l’eau et des animaux, accompagné à l’orgue et au piano.

Participation libre et sans réservation .

