BBQ JURA’FEST 3e édition Coteaux du Lizon

BBQ JURA’FEST 3e édition
Barrage de Cuttura Coteaux du Lizon Jura
Barrage de Cuttura
Vendredi 3 & samedi 4 juillet 2026
Deux jours de festival, de musique et de convivialité au cœur du Jura !
Au programme
Concerts live
Cracheurs et jongleurs de feu
Marché artisanal
Stands tattoo
Toboggan Miami Beach
Tombola
Zone BBQ, food & boissons
Et plein d’autres surprises !
Programmation musicale
Vendredi
– Terreur Twist Charnoï
– Didier Super OVNIS
Samedi
– Lil’a
– Minerva Factory
– Under The Conflicts
– Vömva Music
– Hrafngrimr
– Askemäne
– Snapshot
– Toward The Throne
Infos pratiques
Tarifs de 30 € à 60 €
Camping gratuit
Places limitées 1 250 personnes .
Barrage de Cuttura Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 88 26 65 bbqjurafest@gmail.com
English : BBQ JURA’FEST 3e édition
