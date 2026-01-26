BBQ JURA’FEST 3e édition Coteaux du Lizon

BBQ JURA’FEST 3e édition

Barrage de Cuttura Coteaux du Lizon Jura

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

2026-07-03

Vendredi 3 & samedi 4 juillet 2026

Deux jours de festival, de musique et de convivialité au cœur du Jura !

Au programme

Concerts live

Cracheurs et jongleurs de feu

Marché artisanal

Stands tattoo

Toboggan Miami Beach

Tombola

Zone BBQ, food & boissons

Et plein d’autres surprises !

Programmation musicale

Vendredi

– Terreur Twist Charnoï

– Didier Super OVNIS

Samedi

– Lil’a

– Minerva Factory

– Under The Conflicts

– Vömva Music

– Hrafngrimr

– Askemäne

– Snapshot

– Toward The Throne

Infos pratiques

Tarifs de 30 € à 60 €

Camping gratuit

Places limitées 1 250 personnes .

Barrage de Cuttura Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 88 26 65 bbqjurafest@gmail.com

