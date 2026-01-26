BBQ JURA’FEST 3e édition Coteaux du Lizon

Barrage de Cuttura Coteaux du Lizon Jura

2026-07-03
2026-07-04

Barrage de Cuttura
Vendredi 3 & samedi 4 juillet 2026

Deux jours de festival, de musique et de convivialité au cœur du Jura !

Au programme

Concerts live
Cracheurs et jongleurs de feu
Marché artisanal
Stands tattoo
Toboggan Miami Beach
Tombola
Zone BBQ, food & boissons
Et plein d’autres surprises !

Programmation musicale

Vendredi
– Terreur Twist Charnoï
– Didier Super OVNIS

Samedi
– Lil’a
– Minerva Factory
– Under The Conflicts
– Vömva Music
– Hrafngrimr
– Askemäne
– Snapshot
– Toward The Throne

Infos pratiques
Tarifs de 30 € à 60 €
Camping gratuit
Places limitées 1 250 personnes   .

Barrage de Cuttura Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 88 26 65  bbqjurafest@gmail.com

