Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Médiathèque Coteaux du Lizon mardi 30 juin 2026.
Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau
Mardi 30 juin à 16h30
Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de lecture.
Pour tous et toutes .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)