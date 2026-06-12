Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Médiathèque Coteaux du Lizon mardi 30 juin 2026.

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:30:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau

Mardi 30 juin à 16h30

Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de lecture.

Pour tous et toutes .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)