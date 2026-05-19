Festival les femmes dans l’histoire les histoires Saint-Claude Saint-Lupicin Ravilloles Coteaux du Lizon

Coteaux du Lizon

Festival les femmes dans l’histoire les histoires

Saint-Claude Saint-Lupicin Ravilloles Itinérant Coteaux du Lizon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 16:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Les Femmes dans l’Histoire les histoires

Saint-Claude, Saint-Lupicin & Ravilloles

Du 29 juin au 5 juillet 2026

La compagnie Ciel de Papier vous invite à la deuxième édition du festival Les Femmes dans l’Histoire les histoires, un événement artistique et participatif consacré aux femmes dans l’Histoire, dans les récits, dans les mémoires collectives et dans nos imaginaires.

Pendant une semaine, spectacles, contes, concerts, balades, cinéma en plein air, conférences, ateliers et créations participatives investiront différents lieux du Haut-Jura dans une ambiance conviviale, poétique et accessible à toutes et tous.

À travers le théâtre, le clown, le kamishibaï, la musique, la danse, la poésie, les arts plastiques ou encore les arts participatifs, le festival souhaite mettre en lumière des figures féminines inspirantes, questionner les stéréotypes, faire émerger des récits oubliés et ouvrir des espaces de rencontres et de partage.

Cette année, plusieurs projets menés avec les habitants, les enfants et les structures du territoire seront présentés pendant le festival, notamment autour du thème des “Rêves de grands-mères”. Des ateliers en périscolaire, des créations collectives et des restitutions viendront ainsi nourrir la programmation artistique.

Au programme notamment

L’Ourse Cie Inclassable

Faïsto Anne-Flore Barletta

Les femmes sortent de l’ombre Lauconne en Scène

Colères magie engagée avec Emma

Le Ballet de Salem Cie Art’Monie

Justine Jérémie & Bidons sans frontières

Enluminures Anouk Jeannon

projections de films anciens

conférences et rencontres

ateliers de reliure, poésie, clown, chant, jeu de rôle, écriture et arts plastiques

exposition artistique autour des femmes et de la Résistance

Le festival défend une culture accessible en milieu rural avec des manifestations à prix libre, des propositions pour tous les âges et des événements organisés aussi bien dans l’espace public que dans des lieux culturels partenaires.

Une semaine pour célébrer les femmes qui racontent, créent, résistent, transmettent et transforment le monde.

Programme complet et inscriptions

cieldepapier.com/festival-les-femmes-dans-lhistoire-2 .

Saint-Claude Saint-Lupicin Ravilloles Itinérant Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival les femmes dans l’histoire les histoires

L’événement Festival les femmes dans l’histoire les histoires Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE