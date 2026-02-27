Festival de Musique du Haut-Jura Idylle Église Notre-Dame-Saint-Lupicin Coteaux du Lizon

Festival de Musique du Haut-Jura Idylle

Église Notre-Dame-Saint-Lupicin 2 Pl. de l'Église Coteaux du Lizon Jura

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Le 29 mai 2026 à 20h

Trois siècles de chansons d’amour françaises, entrecoupées de solos de luth réfléchis, constituent une idylle pour la mezzo-soprano Lea Desandre et le luthiste Thomas Dunford. Comme ils l’expliquent Les émotions de l’amour sont explorées sous différentes formes langueur, désir, fascination, bonheur. Le mot idylle , qui évoque une expérience heureuse et tranquille, provient de la Grèce antique et de la poésie sur un thème pastoral .

Lea Desandre et Thomas Dunford tissent un fil thématique et musical entre les époques et les styles.

Lea Desandre mezzo-soprano

Thomas Dunford luth .

administration@festivalmhj.com

