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Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Grande Rue

Ville : 39170 Coteaux du Lizon

Département : Jura

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN RENCONTRE ET DÉDICACE

Mercredi 27 mai 15h

Rencontre avec Justine Meynier-Testa autour de son ouvrage ABC caché, suivie d’une séance de dédicace.
Ouvert à toutes et tous.   .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32 

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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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