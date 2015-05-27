Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon mercredi 27 mai 2026.
Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN RENCONTRE ET DÉDICACE
Mercredi 27 mai 15h
Rencontre avec Justine Meynier-Testa autour de son ouvrage ABC caché, suivie d’une séance de dédicace.
Ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)