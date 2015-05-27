Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN RENCONTRE ET DÉDICACE

Mercredi 27 mai 15h

Rencontre avec Justine Meynier-Testa autour de son ouvrage ABC caché, suivie d’une séance de dédicace.

Ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Rencontre et dédicace Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)