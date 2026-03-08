Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak Rue de l’Église Saint-Jean-Pied-de-Port
Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak Rue de l'Église Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 1 mai 2026.
Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak
Rue de l'Église Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Choeurs basques mixtes Lapurtarrak d’Ustaritz. Chants basques, traditionnels et contemporains, profanes et sacrés et quelques chants du monde. .
Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
