Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak Rue de l’Église Saint-Jean-Pied-de-Port

Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Choeurs basques mixtes Lapurtarrak d’Ustaritz. Chants basques, traditionnels et contemporains, profanes et sacrés et quelques chants du monde. .

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak

L’événement Choeurs Basques mixtes Lapurtarrak Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Pays Basque