Choeurs d’opéra Bouchet
samedi 29 août 2026 · Bouchet
Informations pratiques
Bouchet
Choeurs d’opéra
Eglise de l’abbaye Bouchet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
RETA KAZARIAN est Georgienne d’origine Arménienne diplômée du conservatoire de Tbilissi et de l’Ecole normale de Paris. Elle est violoniste, Soprano soliste, cheffe d’orchestre, cheffe de chœur pour l’ensemble vocal Vocations .
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Eglise de l’abbaye Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 80 11
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English :
RETA KAZARIAN is a Georgian of Armenian descent who graduated from the Tbilisi Conservatory and the École Normale de Paris. She is a violinist, soprano soloist, conductor, and choir director for the vocal ensemble “Vocations.”
L’événement Choeurs d’opéra Bouchet a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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