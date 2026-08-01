Informations pratiques

Bouchet

La bande a reta Mozart en folie

Abbaye cistercienne Bouchet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Plongez dans l’univers musical pétillant de Mozart en Folie avec l’irrésistible troupe La Bande à Réta !

Laissez-vous porter par un spectacle joyeux et accessible à tous.

Un moment culturel inoubliable !

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Abbaye cistercienne Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 80 11

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English :

Immerse yourself in the sparkling musical world of Mozart en Folie with the irresistible troupe La Bande à Réta !

Let yourself be swept away by a joyful show that’s accessible to everyone.

An unforgettable cultural experience!

L’événement La bande a reta Mozart en folie Bouchet a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence