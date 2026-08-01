La bande a reta Mozart en folie Bouchet
samedi 22 août 2026 · Bouchet
Informations pratiques
Bouchet
La bande a reta Mozart en folie
Abbaye cistercienne Bouchet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Plongez dans l’univers musical pétillant de Mozart en Folie avec l’irrésistible troupe La Bande à Réta !
Laissez-vous porter par un spectacle joyeux et accessible à tous.
Un moment culturel inoubliable !
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Abbaye cistercienne Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 80 11
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English :
Immerse yourself in the sparkling musical world of Mozart en Folie with the irresistible troupe La Bande à Réta !
Let yourself be swept away by a joyful show that’s accessible to everyone.
An unforgettable cultural experience!
L’événement La bande a reta Mozart en folie Bouchet a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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