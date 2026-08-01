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AGENDA · Bouchet

La bande a reta Mozart en folie Bouchet

samedi 22 août 2026 · Bouchet

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Abbaye cistercienne
Ville
26790 Bouchet
Département
Drôme
Tarif

Bouchet

La bande a reta Mozart en folie

Abbaye cistercienne Bouchet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Plongez dans l’univers musical pétillant de Mozart en Folie avec l’irrésistible troupe La Bande à Réta !
Laissez-vous porter par un spectacle joyeux et accessible à tous.
Un moment culturel inoubliable !
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Abbaye cistercienne Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 80 11 

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English :

Immerse yourself in the sparkling musical world of Mozart en Folie with the irresistible troupe La Bande à Réta !
Let yourself be swept away by a joyful show that’s accessible to everyone.
An unforgettable cultural experience!

L’événement La bande a reta Mozart en folie Bouchet a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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