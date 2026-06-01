Grez-Neuville

Chope et Compagnie Grez-Neuville

5 Rue du Lionnais Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Chope et Compagnie organise de nombreuses animations tout au long du mois de juin 2026.

Animations organisées sur le mois de juin 2026 par Chope et Compagnie

– vendredi 5 Concert rock | One More

– jeudi 11 Blind test des années 2000

– vendredi 12 Chope ton cochon !

– mardi 16 Football France vs Sénégal

– vendredi 19 Soirée filles | DJ Set Wazy

– jeudi 25 Soirée karaoké

– vendredi 26 Football France vs Norvège

– samedi 27 Tournoi de beer pong .

5 Rue du Lionnais Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 57 54 02

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English :

Chope et Compagnie is organizing a number of events throughout June 2026.

L’événement Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou bleu