Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville
Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville jeudi 11 juin 2026.
Grez-Neuville
Chope et Compagnie Grez-Neuville
5 Rue du Lionnais Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27
Chope et Compagnie organise de nombreuses animations tout au long du mois de juin 2026.
Animations organisées sur le mois de juin 2026 par Chope et Compagnie
– vendredi 5 Concert rock | One More
– jeudi 11 Blind test des années 2000
– vendredi 12 Chope ton cochon !
– mardi 16 Football France vs Sénégal
– vendredi 19 Soirée filles | DJ Set Wazy
– jeudi 25 Soirée karaoké
– vendredi 26 Football France vs Norvège
– samedi 27 Tournoi de beer pong .
5 Rue du Lionnais Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 57 54 02
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English :
Chope et Compagnie is organizing a number of events throughout June 2026.
L’événement Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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