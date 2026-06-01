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Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville

Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 5 Rue du Lionnais

Ville : 49220 Grez-Neuville

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Grez-Neuville

Chope et Compagnie Grez-Neuville

5 Rue du Lionnais Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27

Chope et Compagnie organise de nombreuses animations tout au long du mois de juin 2026.
Animations organisées sur le mois de juin 2026 par Chope et Compagnie
– vendredi 5 Concert rock | One More
– jeudi 11 Blind test des années 2000
– vendredi 12 Chope ton cochon !
– mardi 16 Football France vs Sénégal
– vendredi 19 Soirée filles | DJ Set Wazy
– jeudi 25 Soirée karaoké
– vendredi 26 Football France vs Norvège
– samedi 27 Tournoi de beer pong   .

5 Rue du Lionnais Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 57 54 02 

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English :

Chope et Compagnie is organizing a number of events throughout June 2026.

L’événement Chope et Compagnie Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou bleu

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