Le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté dans sa tournée des villages Grez-Neuville Théâtre de Verdure Grez-Neuville

Grez-Neuville

Le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté dans sa tournée des villages Grez-Neuville

Théâtre de Verdure Rue du Port Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté organise sa 21ème tournée des Villages et s’arrêtera le dimanche 5 juillet 2026 à Grez-Neuville pour une représentation du spectacle le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

La Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté sera en tournée dans les villages et posera ses valises le dimanche 5 juillet 2026 à Grez-Neuville au théâtre de verdure pour une représentation du spectacle le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch.

Synopsis

Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, les artistes et les villageois se rencontrent et s’affrontent parfois. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité

de l’art dans notre quotidien.

Avec Jean-Baptiste Breton, Isabelle Brochard, Camille de La Guillonnière, Jacques Hadjaje, Frédéric Lapinsonnière, Lucas Martin-Dupré, Raphaël Mostais, Aude Pons, Louise Portais et Jessica Vedel.

Collaboration artistique Jessica Vedel. Lumière Yannick Besson & Lucas Martin-Dupré. Régie Lucas MartinDupré. Costumes Anne-Claire Ricordeau .

Théâtre de Verdure Rue du Port Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (United Troupe for Poetry and Freedom) is organizing its 21st Village Tour and will be stopping in Grez-Neuville on Sunday, July 5, 2026 for a performance of Lyubomir Simovitch’s Théâtre Ambulant Chopalovitch.

L’événement Le Théâtre Ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch par la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté dans sa tournée des villages Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Anjou bleu