Fête communale Grez-Neuville Grez-Neuville
Fête communale Grez-Neuville Grez-Neuville samedi 13 juin 2026.
Fête communale Grez-Neuville
Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Fête communale organisée par le comité des fêtes de Grez-Neuville les 13 et 14 juin 2026.
Rendez-vous le week-end du 13 et 14 juin à Grez-Neuville pour la traditionnelle fête communale du village.
Au programme
feu d’artifice, fête foraine, restauration champêtre (sur réservation) et démonstration des aéroglisseurs. .
Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 92 11 86 cdfgrezneuville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête communale organized by the Grez-Neuville festival committee on June 13 and 14, 2026.
L’événement Fête communale Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Anjou bleu