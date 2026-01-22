Fête communale Grez-Neuville

Grez-Neuville Maine-et-Loire

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Grez-Neuville les 13 et 14 juin 2026.

Rendez-vous le week-end du 13 et 14 juin à Grez-Neuville pour la traditionnelle fête communale du village.

Au programme

feu d’artifice, fête foraine, restauration champêtre (sur réservation) et démonstration des aéroglisseurs. .

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 92 11 86 cdfgrezneuville@gmail.com

English :

Fête communale organized by the Grez-Neuville festival committee on June 13 and 14, 2026.

