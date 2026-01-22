Vide-grenier Grez-Neuville

Parc de la Mairie Grez-Neuville Maine-et-Loire

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Vide-grenier de Grez-Neuville le dimanche 31 mai 2026

Traditionnel rendez-vous à Grez-Neuville le vide grenier organisé par le comité des fêtes de Grez-Neuville. dans le parc de la mairie se déroulera en 2026 le dimanche 31 mai. Un rendez-vous pour chiner, dénicher des objets, dans un cadre verdoyant et en bord de rivière.

Bar et restauration sur place. .

Parc de la Mairie Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire videgreniergrezneuville@gmail.com

English :

Grez-Neuville garage sale Sunday, May 31, 2026

L’événement Vide-grenier Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Anjou bleu