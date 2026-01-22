Vide-grenier Grez-Neuville Grez-Neuville

Vide-grenier de Grez-Neuville le dimanche 31 mai 2026
Traditionnel rendez-vous à Grez-Neuville le vide grenier organisé par le comité des fêtes de Grez-Neuville. dans le parc de la mairie se déroulera en 2026 le dimanche 31 mai. Un rendez-vous pour chiner, dénicher des objets, dans un cadre verdoyant et en bord de rivière.
Bar et restauration sur place.   .

Parc de la Mairie Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire   videgreniergrezneuville@gmail.com

English :

Grez-Neuville garage sale Sunday, May 31, 2026

