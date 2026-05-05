Chora Jacaré en concert!, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Chora Jacaré en concert! Samedi 23 mai, 20h30 Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

La roda de choro est une forme traditionnelle de rencontre musicale née à Rio de Janeiro à la fin du XIXᵉ siècle. Plus qu’un format de concert, c’est une manière de faire de la musique : des musiciens disposés en cercle, un dialogue constant entre les instruments, l’improvisation, l’écoute et la convivialité. C’est dans cette tradition que s’inscrit Chora Jacaré — en respectant le répertoire classique du choro tout en le maintenant vivant, collectif et en perpétuel mouvement.

Chora Jacaré est ainsi à la fois un groupe et une roda : une formation solide, ancrée dans des amitiés musicales, ouverte à la rencontre, à la transmission et à la célébration de la musique brésilienne dans ce qu’elle a de plus généreux.

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 route de Pérols – Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04.99.54.78.20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/ https://www.facebook.com/musee.site.lattara;https://www.instagram.com/site_archeologique_lattara/ LATTARA, PORT GAULOIS EN MÉDITERRANÉE

La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.

Le musée et le site archéologique attenant invitent à un voyage dans cette ville portuaire, à travers la présentation d’objets issus des campagnes de fouilles successives sur Lattara et ses environs. De l’âge du Bronze à l’époque romaine, le parcours de visite déploie ainsi un large panorama sur le mode de vie de ces populations, au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens. Parking gratuit disponible

Tramway Ligne 3 arrêt Lattes Centre (terminus)

Pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols

Autoroute A 709 Sortie 30 ou 31

La roda de choro est une forme traditionnelle de rencontre musicale née à Rio de Janeiro à la fin du XIXᵉ siècle. Plus qu’un format de concert, c’est une manière de faire de la musique : des disposés…

©Chora Jacaré