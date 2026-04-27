EQUITATION CONCOURS COMPLET DES CAVALIERS DE SAINT PIERRE Route de Palavas les Flots Lattes
EQUITATION CONCOURS COMPLET DES CAVALIERS DE SAINT PIERRE Route de Palavas les Flots Lattes samedi 23 mai 2026.
Lattes
EQUITATION CONCOURS COMPLET DES CAVALIERS DE SAINT PIERRE
Route de Palavas les Flots Centre équestre Saint Pierre Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Les Cavaliers de Saint Pierre organisent, avec le concours de la Ville de Lattes, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, un concours complet d’équitation du samedi 23 au lundi 25 mai.
Cette discipline olympique comporte 3 tests dressage, sauts d’obstacles et cross. .
Route de Palavas les Flots Centre équestre Saint Pierre Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 15 50 86
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English :
L’événement EQUITATION CONCOURS COMPLET DES CAVALIERS DE SAINT PIERRE Lattes a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 HERAULT SPORT
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