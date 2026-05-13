Soirée Enquête au musée, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Soirée Enquête au musée Samedi 23 mai, 14h00 Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Limité à 20 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

LATTARA in FLAMMAE

La cité de Lattara est prospère. Établie il y a 2600 ans par les étrusques, elle est marquée par une rencontre cosmopolite au sein de ses remparts.

En -475, Lattara est dirigée par des hauts dignitaires (marchands, notables…) réuni en conseil. Les décisions ne sont pas prises par une seule personne. Cela entraine naturellement des dissensions et, rapidement, des clans se forment. Tous n’œuvrent pas forcément pour Lattara.

Cela fait plusieurs mois qu’une tension envahie doucement la cité. La population a peur. Mais est-ce sans raison ?

Le conseil se réunit une nouvelle fois pour décider de ce qui va suivre.

En attendant, des rumeurs se propagent dans les rues de la cité. Que faut-il en penser ? Quel avenir attend Lattara ? Quel rôle aurez-vous dans cet avenir ?

Jeu accessible aux familles avec enfants à partir de 12 ans. 2 sessions.

Vous serez en duo pour mener votre enquête.

Inscription obligatoire via la billeterie (gratuit) : https://www.helloasso.com/associations/manoir-du-crime/evenements/lattara-in-flammae

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 route de Pérols – Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04.99.54.78.20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/ https://www.facebook.com/musee.site.lattara;https://www.instagram.com/site_archeologique_lattara/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/manoir-du-crime/evenements/lattara-in-flammae »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/manoir-du-crime/evenements/lattara-in-flammae »}] LATTARA, PORT GAULOIS EN MÉDITERRANÉE

La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.

Le musée et le site archéologique attenant invitent à un voyage dans cette ville portuaire, à travers la présentation d’objets issus des campagnes de fouilles successives sur Lattara et ses environs. De l’âge du Bronze à l’époque romaine, le parcours de visite déploie ainsi un large panorama sur le mode de vie de ces populations, au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens. Parking gratuit disponible

Tramway Ligne 3 arrêt Lattes Centre (terminus)

Pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols

Autoroute A 709 Sortie 30 ou 31

LATTARA in FLAMMAE

©Manoir du Crime