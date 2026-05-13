Concert de musique actuelle et jazz, en partenariat avec la Cité des Arts, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Concert de musique actuelle et jazz, en partenariat avec la Cité des Arts Samedi 23 mai, 19h00 Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Okashi : Une friandise sonore aux saveurs jazz, néo-soul, pimentée d’electro et de hip-hop.

Formé autour d’une passion commune pour les fusions musicales, Okashi, qui signifie « sucrerie » en japonais, propose une expérience sonore alliant grooves profonds, mélodies aériennes et rythmes percutants. De Robert Glasper à Wayne Shorter, en passant par Thundercat et Kiefer, Okashi mêle ses influences pour offrir des compositions originales et des performances vibrantes. Un univers musical à destination aussi bien des féru.e.s de jazz que des passionné.e.s de groove ou des adeptes des sonorités électroniques.

Clavier : Babacar Mangané

Basse : Mateo Guyomarc’h

Flûte et Clavier : Flo Pichat

Batterie : Simon Taillades

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 route de Pérols – Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04.99.54.78.20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/ https://www.facebook.com/musee.site.lattara;https://www.instagram.com/site_archeologique_lattara/ LATTARA, PORT GAULOIS EN MÉDITERRANÉE

La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.

Le musée et le site archéologique attenant invitent à un voyage dans cette ville portuaire, à travers la présentation d’objets issus des campagnes de fouilles successives sur Lattara et ses environs. De l’âge du Bronze à l’époque romaine, le parcours de visite déploie ainsi un large panorama sur le mode de vie de ces populations, au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens. Parking gratuit disponible

Tramway Ligne 3 arrêt Lattes Centre (terminus)

Pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols

Autoroute A 709 Sortie 30 ou 31

Okashi : Une friandise sonore aux saveurs jazz, néo-soul, pimentée d’electro et de hip-hop.

©Cité des Arts