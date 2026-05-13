Projection du documentaire Des guerres de religion à la liberté de conscience, réalisé par la classe de CM1-CM2 de L.Cabedo, école Port-Ariane Lattes, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Projection du documentaire Des guerres de religion à la liberté de conscience, réalisé par la classe de CM1-CM2 de L.Cabedo, école Port-Ariane Lattes Samedi 23 mai, 17h00 Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Projection en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le 9 décembre 2025, c’était la journée nationale de la laïcité !

Dans le cadre du prix national laïcité 2025, les élèves ont réalisé un court-métrage avec l’aide d’un vidéaste professionnel, sous forme de reconstitution historique et en costumes, revenant sur les grands événements qui ont mené au vote de la loi de 1905, retraçant l’évolution historique de la liberté de conscience, depuis l’Édit de Nantes jusqu’à la loi de 1905.

Une partie du tournage s’est déroulée au Site archéologique Lattara-musée Henri Prades.

L’école de Port-Ariane fait partie des 12 lauréats du Prix national de la Laïcité 2025, parmi les 300 candidatures reçues par le ministère.

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 route de Pérols – Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04.99.54.78.20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/ https://www.facebook.com/musee.site.lattara;https://www.instagram.com/site_archeologique_lattara/ LATTARA, PORT GAULOIS EN MÉDITERRANÉE

La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.

Le musée et le site archéologique attenant invitent à un voyage dans cette ville portuaire, à travers la présentation d’objets issus des campagnes de fouilles successives sur Lattara et ses environs. De l’âge du Bronze à l’époque romaine, le parcours de visite déploie ainsi un large panorama sur le mode de vie de ces populations, au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens. Parking gratuit disponible

Tramway Ligne 3 arrêt Lattes Centre (terminus)

Pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols

Autoroute A 709 Sortie 30 ou 31

Le 9 décembre 2025, c’était la journée nationale de la laïcité !

© Ministère de l’Intérieur F. Balsamo