FÉRIA DU MAS Lattes

Lattes

FÉRIA DU MAS

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Le Mas du Cheval annonce le grand retour de sa traditionnelle Féria le jeudi 7 mai 2026, qui est une veille de jour férié. Véritable rendez-vous festif, cet événement emblématique marque chaque année le lancement de la saison estivale et plonge le public dans l’ambiance chaleureuse et conviviale des bodegas du Sud.

Le Mas du Cheval annonce le grand retour de sa traditionnelle Féria le jeudi 7 mai 2026, qui est une veille de jour férié. Véritable rendez-vous festif, cet événement emblématique marque chaque année le lancement de la saison estivale et plonge le public dans l’ambiance chaleureuse et conviviale des bodegas du Sud.

Pour cette nouvelle édition, Ricoune, artiste incontournable de l’univers des férias, fera son retour après le succès rencontré lors de l’édition précédente. Sa présence promet une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage.

Le public est invité à respecter le dress code traditionnel rouge et blanc, en écho aux codes emblématiques des férias. Entre ambiance bodega, verres qui trinquent et piste de danse animée jusqu’au bout de la nuit, cette soirée s’annonce comme l’un des temps forts du printemps au Mas du Cheval.

Informations & réservations

Les réservations se font directement sur le site internet du Mas. Elles sont limitées et fortement conseillées pour accéder aux événements. La direction se réserve le droit d’entrée. .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English : FÉRIA DU MAS

Mas du Cheval announces the return of its traditional Féria on Thursday May 7, 2026, the day before a public holiday. Every year, this emblematic event marks the launch of the summer season and immerses the public in the warm and friendly atmosphere of the bodegas of the South.

L’événement FÉRIA DU MAS Lattes a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER