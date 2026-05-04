Chorale Accrochée Chœur route de Saint-Georges Pont-de-Salars
Chorale Accrochée Chœur route de Saint-Georges Pont-de-Salars dimanche 7 juin 2026.
Pont-de-Salars
Chorale Accrochée Chœur
route de Saint-Georges Église de Saint-Georges Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Chorale le dimanche 7 juin à 17h organisée par l’association des Amis de Saint Georges. Fouace et pot de l’amitié. Entrée libre, remerciement au chapeau
.
route de Saint-Georges Église de Saint-Georges Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 80 72 40 50
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English :
Choir on Sunday June 7 at 5pm, organized by the Friends of Saint Georges. Fouace and pot de l’amitié. Free admission, thanks by hat
L’événement Chorale Accrochée Chœur Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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