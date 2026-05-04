Chorale Accrochée Chœur route de Saint-Georges Pont-de-Salars

Pont-de-Salars

Chorale Accrochée Chœur

route de Saint-Georges Église de Saint-Georges Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Chorale le dimanche 7 juin à 17h organisée par l’association des Amis de Saint Georges. Fouace et pot de l’amitié. Entrée libre, remerciement au chapeau

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route de Saint-Georges Église de Saint-Georges Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 80 72 40 50

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English :

Choir on Sunday June 7 at 5pm, organized by the Friends of Saint Georges. Fouace and pot de l’amitié. Free admission, thanks by hat

L’événement Chorale Accrochée Chœur Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)