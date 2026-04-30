Pont-de-Salars

Concert À tous vents

Route du Vibal Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

20h30 Dock des Sports. Ensembles à vent de l’antenne de Millau (dirigé par Valerio CIVANO) et des cycles 1 & 2 de l’antenne de Rodez (dirigés par Valerio CIVANO et Mickaël CHAMAYOU). Participation libre. Présenté par le Conservatoire de l’Aveyron

avec le soutien de La Préfecture, du Département de l’Aveyron et de la Commune de Pont de Salars. .

Route du Vibal Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

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English :

8:30pm Dock des Sports. Wind ensembles from the Millau branch (directed by Valerio CIVANO) and cycles 1 & 2 from the Rodez branch (directed by Valerio CIVANO and Mickaël CHAMAYOU). Free admission. Presented by the Conservatoire de l’Aveyron

L’événement Concert À tous vents Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)