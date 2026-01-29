Fête de la Nature avec la LPO

Pont-de-Salars Aveyron

Début : Mercredi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20 2026-05-23

13h30 Lieu du RDV donné à l’inscription. Pendant une balade d’environ 5kms, observation de passereaux et de rapaces sur ce plateau nord du Lévézou. Informations et inscriptions auprès de Claude Sannié au 07 82 70 41 58. Premier contact par sms svp.

Durée approximative de 4 heures. Limité à 10 personnes.

Du 20 au 25 mai 2026, ce sera la Fête de la Nature… et elle aura 20 ans ! .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 7 82 70 41 58

English :

1:30 pm Meeting point given at registration. During a 5km walk, observation of passerines and birds of prey on the northern plateau of Lévézou. Information and registration with Claude Sannié on 07 82 70 41 58. First contact by sms please.

