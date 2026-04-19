Pont-de-Salars

Rencontres musicales de Saint Georges

Saint Georges de Camboulas Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

Remerciements au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

20h30 Eglise St Georges de Camboulas. Avec l’Escloupeto, groupe folklorique de Rodez. Fouace et pot de l’amitié. Entrée Libre. Remerciements au chapeau. Organisé par Les Amis de St Georges. Informations au 06 80 72 40 50.

A l’issue de chaque concert, nous partageons fouace et verre de l’amitié pour un moment de rencontre et de partage entre les artistes et le public. .

Saint Georges de Camboulas Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 80 72 40 50

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English :

8:30pm Eglise St Georges de Camboulas. With l’Escloupeto, folklore group from Rodez. Fouace and pot de l’amitié. Free admission. Thanks to the hat. Organized by Les Amis de St Georges. Information on 06 80 72 40 50.

L’événement Rencontres musicales de Saint Georges Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)