Pont-de-Salars

Repas de la seiche

Camboulas Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

12h Salle des fêtes de Camboulas. Repas brasucade seiche à la rouille par le comité des fêtes. Sur réservation au 06 79 30 67 70 ou au 06 85 33 87 13.

Sur réservation uniquement et places limitées. 06 79 30 67 70, ou 06 85 33 87 13. .

Camboulas Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

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English :

12pm Salle des fêtes de Camboulas. Brasucade meal ? cuttlefish à la rouille by the Comité des fêtes. Reservations required on 06 79 30 67 70 or 06 85 33 87 13.

L’événement Repas de la seiche Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)