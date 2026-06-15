Fête et feu d’artifice Pont-de-Salars
Fête et feu d’artifice Pont-de-Salars lundi 13 juillet 2026.
Pont-de-Salars
Fête et feu d’artifice
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pont-de-Salars en fête le lundi 13 juillet 2026 ! RDV route du barrage
Au programme
20h Apéro-concert avec Les Contres Temps
Repas à 16€
• Jambon Melon
• Aligot Saucisse
• Tarte Café
Pensez à réserver
07 62 76 47 09 ou 07 72 29 50 03
23h Feu d’artifice offert par la mairie
Puis place à la fête avec le bal animé par Podium Équinoxe
Toute l’équipe du CAPS vous attend nombreux pour partager ce grand moment de convivialité ! 16 .
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 7 62 76 47 09
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English :
Pont-de-Salars Festival on Monday, July 13, 2026! Meet at Route du Barrage
L’événement Fête et feu d’artifice Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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