Pont-de-Salars

Fête et feu d’artifice

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pont-de-Salars en fête le lundi 13 juillet 2026 ! RDV route du barrage

Au programme

20h Apéro-concert avec Les Contres Temps

Repas à 16€

• Jambon Melon

• Aligot Saucisse

• Tarte Café

Pensez à réserver

07 62 76 47 09 ou 07 72 29 50 03

23h Feu d’artifice offert par la mairie

Puis place à la fête avec le bal animé par Podium Équinoxe

Toute l’équipe du CAPS vous attend nombreux pour partager ce grand moment de convivialité ! 16 .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 7 62 76 47 09

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English :

Pont-de-Salars Festival on Monday, July 13, 2026! Meet at Route du Barrage

L’événement Fête et feu d’artifice Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)