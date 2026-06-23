Swim-run organisé par le club de triathlon l’Armadoc Sport Pont-de-Salars dimanche 26 juillet 2026.

Pont-de-Salars

Swim-run organisé par le club de triathlon l’Armadoc Sport

lac de Pont de Salars Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Rejoignez-nous pour une expérience unique de swimrun, combinant natation et course à pied sur le Lévézou. Organisé par Armadoc Aveyron Sport. Les inscriptions se font par internet jusqu’au samedi 25 juillet 2026 à 00h00.

SwimRun du Levezou est une compétition sportive organisée par le club de triathlon Armadoc Aveyron Sport afin de promouvoir les activités sportives enchaînées. Il tient place au Lac de Pont de Salars.

Venez relever le défi dans un cadre naturel exceptionnel, favorisant la pratique du sport en harmonie avec la nature.

Participez à un événement convivial, adapté à tous les niveaux de compétiteurs.

inscription Swimrun du Levezou 2026 | njuko.com

HORAIRES DU DIMANCHE 26 JUILLET 2026

➡️ Accueil inscription retrait des puces 7h30 9h30 (8h45 pour le M)

➡️ Briefing 5 min avant le départ de chaque épreuve

➡️ Départ Parcours M individuel 9h00

➡️ Départ Parcours M duo 9h00 (longe interdite jusqu’à la fin de la 1ère section de natation)

➡️ Départ Parcours S individuel 9h30

➡️ Départ Parcours S duo 09h30 (longe interdite jusqu’à la fin de la 1ère section de natation)

➡️ Départ Parcours XS individuel 9h45

➡️ Podiums / Remise des récompenses 12h15

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lac de Pont de Salars Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 30 44 51 95 contact@armadocsport.fr

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English :

Join us for a unique swimrun experience, combining swimming and running on the Lévézou. Organized by Armadoc Aveyron Sport. Registration is available online until Saturday, July 25, 2026, at 12:00 a.m.

L’événement Swim-run organisé par le club de triathlon l’Armadoc Sport Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)