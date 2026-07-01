Informations pratiques

Pont-de-Salars

Parade costumée à cheval

1584 route de carlet Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Une belle après-midi à partager entre amis, en famille et à cheval

Randonnée conviviale de 2h.

Déroulé de l’après-midi

Accueil à partir de 14h au gîte de l’Escapade

Costume au choix de chacun (aucun costume exigé)

Randonnée et moments conviviaux

Bénédiction des chevaux sur la place

Rencontre et photos avec les enfants

Boisson offerte par la mairie

Retour rando pour JOS

Apéritif à la maison pour clôturer l’après-midi !

Infos pratiques

Possibilité d’amener votre cheval, paddock au près de Jos, gîte. Réservation au 06 81 53 57 70 .

1584 route de carlet Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 81 53 57 70 escapade.jos@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lovely afternoon to share with friends, family, and horses

L’événement Parade costumée à cheval Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)