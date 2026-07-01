Parade costumée à cheval Pont-de-Salars
mercredi 22 juillet 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Parade costumée à cheval
1584 route de carlet Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Une belle après-midi à partager entre amis, en famille et à cheval
Randonnée conviviale de 2h.
Déroulé de l’après-midi
Accueil à partir de 14h au gîte de l’Escapade
Costume au choix de chacun (aucun costume exigé)
Randonnée et moments conviviaux
Bénédiction des chevaux sur la place
Rencontre et photos avec les enfants
Boisson offerte par la mairie
Retour rando pour JOS
Apéritif à la maison pour clôturer l’après-midi !
Infos pratiques
Possibilité d’amener votre cheval, paddock au près de Jos, gîte. Réservation au 06 81 53 57 70 .
1584 route de carlet Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 81 53 57 70 escapade.jos@orange.fr
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English :
A lovely afternoon to share with friends, family, and horses
L’événement Parade costumée à cheval Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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