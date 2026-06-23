Informations pratiques

Pont-de-Salars

Marché d’été

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis d’été à partir du 8 juillet marché d’été de Pont de Salars place du 29 Juin 1944 (devant la Salle des Fêtes)

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Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27

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English :

Every Wednesday in summer starting July 8, the Pont de Salars summer market at Place du 29 Juin 1944 (in front of the Salle des Fêtes)

L’événement Marché d’été Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)