Marché d’été Pont-de-Salars
mercredi 8 juillet 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Marché d’été
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08
Tous les mercredis d’été à partir du 8 juillet marché d’été de Pont de Salars place du 29 Juin 1944 (devant la Salle des Fêtes)
.
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27
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English :
Every Wednesday in summer starting July 8, the Pont de Salars summer market at Place du 29 Juin 1944 (in front of the Salle des Fêtes)
L’événement Marché d’été Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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