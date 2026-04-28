Pont-de-Salars

Fête de Camboulas

CAMBOULAS Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

8h à 13h Salle des Fêtes de Camboulas. Repas Champêtre (Assiette de Charcuterie/Coustellous ou Truite au lard ou Steak au lard/ Fromage/Tarte aux Pommes) de 16€ à 22€. Infos Comité des Fêtes de Camboulas au 06 79 30 67 70 ou page Facebook.

Animations dans l’après-midi programmation en cours… .

CAMBOULAS Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

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English :

8am to 1pm Salle des Fêtes de Camboulas. Country-style meal (Assiette de Charcuterie/Coustellous or Truite au lard or Steak au lard/ Fromage/Tarte aux Pommes) from 16? to 22?. Information Comité des Fêtes de Camboulas on 06 79 30 67 70 or Facebook page.

L’événement Fête de Camboulas Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)