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CHORALE Allenc

CHORALE Allenc

CHORALE Allenc vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Le Local Lieu-Dit Le Couderc

Ville : 48190 Allenc

Département : Lozère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Demi-journée

Allenc

CHORALE

Le Local Lieu-Dit Le Couderc Allenc Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

La chorale animée par Lucile Dupla fait son show avec la chorale de Bagnols-les-Bains. Chants du monde, canon baroque, chanson française.
La chorale animée par Lucile Dupla fait son show avec la chorale de Bagnols-les-Bains. Chants du monde, canon baroque, chanson française.   .

Le Local Lieu-Dit Le Couderc Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 

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English :

The choir led by Lucile Dupla puts on a show with the Bagnols-les-Bains choir. World songs, baroque canon, French chanson.

L’événement CHORALE Allenc a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT Mont Lozere

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