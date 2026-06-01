CHORALE Allenc
CHORALE Allenc vendredi 26 juin 2026.
Allenc
CHORALE
Le Local Lieu-Dit Le Couderc Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La chorale animée par Lucile Dupla fait son show avec la chorale de Bagnols-les-Bains. Chants du monde, canon baroque, chanson française.
La chorale animée par Lucile Dupla fait son show avec la chorale de Bagnols-les-Bains. Chants du monde, canon baroque, chanson française. .
Le Local Lieu-Dit Le Couderc Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96
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English :
The choir led by Lucile Dupla puts on a show with the Bagnols-les-Bains choir. World songs, baroque canon, French chanson.
L’événement CHORALE Allenc a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT Mont Lozere
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