Chorale Les cordes bancales Les Nouillers dimanche 14 juin 2026.

Les Nouillers

Chorale Les cordes bancales

21 grande rue Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert de la Choral accompagnée par Ffrançois DAVID.

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21 grande rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lasoupeauxchails17@gmail.com

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English :

Concert by the Choral accompanied by Ffrançois DAVID.

L’événement Chorale Les cordes bancales Les Nouillers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge