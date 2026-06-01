Chorale Les cordes bancales Les Nouillers
Chorale Les cordes bancales Les Nouillers dimanche 14 juin 2026.
Les Nouillers
Chorale Les cordes bancales
21 grande rue Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de la Choral accompagnée par Ffrançois DAVID.
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21 grande rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lasoupeauxchails17@gmail.com
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English :
Concert by the Choral accompanied by Ffrançois DAVID.
L’événement Chorale Les cordes bancales Les Nouillers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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