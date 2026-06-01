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Chorale Les cordes bancales Les Nouillers

Chorale Les cordes bancales Les Nouillers dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 21 grande rue

Ville : 17380 Les Nouillers

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Les Nouillers

Chorale Les cordes bancales

21 grande rue Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert de la Choral accompagnée par Ffrançois DAVID.
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21 grande rue Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lasoupeauxchails17@gmail.com

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English :

Concert by the Choral accompanied by Ffrançois DAVID.

L’événement Chorale Les cordes bancales Les Nouillers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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