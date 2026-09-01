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AGENDA · Radonvilliers

Choucroute party Radonvilliers

samedi 19 septembre 2026 · Radonvilliers

Choucroute party Radonvilliers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
10 rue des Anciens Combattants
Ville
10500 Radonvilliers
Département
Aube
Tarif
31 Tarif de base plein tarif

Radonvilliers

Choucroute party

10 rue des Anciens Combattants Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur
31
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Comme chaque année à Brienne-le-Château, le 3e week-end de septembre, c’est fête de la Choucroute ! Pour cette occasion, le Camping Le Garillon vous propose une soirée spéciale choucroute. Qu’elle soit de la mer, briennoise ou à l’alsacienne, la choucroute sera reine !

La soirée sera animée par DJ Boris, soyez prêts à danser jusqu’au bout de la nuit !

Pensez à réserver votre place. 31  .

10 rue des Anciens Combattants Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 46  contact@campinglegarillon.fr

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English :

L’événement Choucroute party Radonvilliers a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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