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AGENDA · Les Hogues

Chouette ma palette Les Hogues

samedi 22 août 2026 · Les Hogues

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Rue des Écoles
Ville
27910 Les Hogues
Département
Eure
Tarif

Les Hogues

Chouette ma palette

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour bricoler ensemble un organisateur de bureau

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85
4 places max à partir de 15 ans
Participation de 10€   .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 29 66 00 85 

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English : Chouette ma palette

L’événement Chouette ma palette Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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