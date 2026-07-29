Informations pratiques

Les Hogues

Chouette ma palette

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour bricoler ensemble un organisateur de bureau

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85

4 places max à partir de 15 ans

Participation de 10€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 29 66 00 85

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English : Chouette ma palette

L’événement Chouette ma palette Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle