Chouette ma palette Les Hogues
samedi 22 août 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
Chouette ma palette
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour bricoler ensemble un organisateur de bureau
Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85
4 places max à partir de 15 ans
Participation de 10€ .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 29 66 00 85
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English : Chouette ma palette
L’événement Chouette ma palette Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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