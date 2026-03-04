Chouettes Soirée, La Ruelle, Ségur-le-Château

Chouettes Soirée Vendredi 6 mars, 18h00 La Ruelle Corrèze

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Dans le cadre des Chouettes Soirées organisées par la LPO, nous vous donnons rendez-vous vendredi 6 mars à partir de 18h pour découvrir l’univers fascinant des rapaces nocturnes.

La soirée sera animée par Bernard Faurie, bénévole à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), passionné et fin connaisseur de ces mystérieux oiseaux de la nuit.

Au programme :

18h – Présentation des rapaces nocturnes sous forme de diaporama pour mieux les connaître et apprendre à les reconnaître.

21h – Sortie dans le village à l’écoute des oiseaux nocturnes, pour tenter de percevoir hulottes et autres habitants de la nuit.

De petites choses à grignoter seront offertes par l’association de la Ruelle. Pour les plus affamés, il sera possible de manger un bout au sein du restaurant de La Ruelle.

Une soirée placée sous le signe de la découverte … Alors ouvrez grand les yeux et tendez l’oreille : la nuit nous réserve toujours des surprises… et elles sont chouettes !

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 32 53 24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Venez découvrir l’univers fascinant des rapaces nocturnes. lpo chouette soirée