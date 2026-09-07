Chouzé-sur-Loire, clichés d’hier à aujourd’hui, Musée des Mariniers, Chouzé-sur-Loire

Informations pratiques

Chouzé-sur-Loire, clichés d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre Musée des Mariniers Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de photos devant le musée.

Musée des Mariniers 4 rue de la Pompe 37140 Chouzé-sur-Loire Chouzé-sur-Loire 37140 Paris 16e Arrondissement Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 95 18 47 Musée situé en bord de Loire qui relate la vie des mariniers de Chouzé-sur-Loire – port important et très actif au XIXe siècle (maquettes, gravures, objets ayant appartenu aux mariniers…). Nouvelle Muséographie. Balade en Toue traditionnelle.

Exposition de photos devant le musée