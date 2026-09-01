Informations pratiques

Chouzé-sur-Loire

Spectacle Confessions par la Compagnie BoisTonThé

Chouzé-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans ce monologue, Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend.

Dans ce monologue, Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend. Lorsque Martha découvre un danger à cette amitié naissante, cette femme très ordinaire et conventionnelle, décide d’agir. 12 .

Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

In this monologue, Martha, a maid at a rectory, talks. A lot. A little about herself, but mostly about others. Funny in spite of herself and somewhat clumsy, she meets Claudine, who breaks her loneliness and understands her.

L’événement Spectacle Confessions par la Compagnie BoisTonThé Chouzé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme