Spectacle Confessions par la Compagnie BoisTonThé Chouzé-sur-Loire
samedi 12 septembre 2026 · Chouzé-sur-Loire
Informations pratiques
Chouzé-sur-Loire
Spectacle Confessions par la Compagnie BoisTonThé
Chouzé-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans ce monologue, Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend.
Dans ce monologue, Martha, domestique dans un presbytère, parle. Beaucoup. D’elle, un peu mais surtout des autres. Drôle malgré elle et quelque peu maladroite, elle fait la connaissance de Claudine qui rompt sa solitude et la comprend. Lorsque Martha découvre un danger à cette amitié naissante, cette femme très ordinaire et conventionnelle, décide d’agir. 12 .
Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this monologue, Martha, a maid at a rectory, talks. A lot. A little about herself, but mostly about others. Funny in spite of herself and somewhat clumsy, she meets Claudine, who breaks her loneliness and understands her.
L’événement Spectacle Confessions par la Compagnie BoisTonThé Chouzé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme