Brive-la-Gaillarde

Christian Legal- Etat des lieux à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Et si nous faisions le bilan ?

Société, médias, téléréalité, célébrités, chanteurs, acteurs, l’humoriste imitateur Christian Legal dresse son inventaire de Julien Doré à Prince, de Elton John à AC/DC, de Cyril Hanouna à Paul Mirabel, de Philippe Caverivière à Omar Sy, en passant par Fabrice Luchini, Jean-Luc Reichmann, Chantal Ladesou ou encore Franck Dubosc… .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Christian Legal- Etat des lieux à L’improviste

L’événement Christian Legal- Etat des lieux à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme