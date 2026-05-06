Christine Poirier (peinture) Salle des expostions de la gare Houlgate

Houlgate

Christine Poirier (peinture)

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-08 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’univers de l’artiste se déploie entre la mer et les carnets de voyage. Ses vagues au pastel captent les mouvements changeant de l’eau, la lumière des horizons et la couleur du temps. Parallèlement, ses carnets de voyage témoignent des lieux et de l’instantané du moment.

L’univers de l’artiste se déploie entre la mer et les carnets de voyage. Ses vagues au pastel captent les mouvements changeant de l’eau, la lumière des horizons et la couleur du temps. Ses carnets de voyage témoignent quant à eux des lieux et de l’instantané du moment. En parallèle de l’exposition, des démonstrations sont proposées le samedi et le dimanche à 15h. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Christine Poirier (peinture)

The artist’s universe unfolds between the sea and travel journals. Her pastel waves capture the changing movements of water, the light of horizons and the colour of time. At the same time, her travel diaries bear witness to places and the instant of the moment.

L’événement Christine Poirier (peinture) Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge