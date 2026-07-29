CHRISTOPHE MAE ZENITH DE PAU Pau
jeudi 18 mars 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
CHRISTOPHE MAE
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18 22:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026 et 2027. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : CHRISTOPHE MAE
L’événement CHRISTOPHE MAE Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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