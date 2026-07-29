CHRISTOPHE MAE ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

CHRISTOPHE MAE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18 22:00:00

Date(s) :

2027-03-18

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026 et 2027. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CHRISTOPHE MAE

L’événement CHRISTOPHE MAE Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau