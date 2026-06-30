Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche Théâtre de Verdure Pau
mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Pau
Informations pratiques
Pau
Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche
Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
21:00 h TANGOMOTÁN Electro Tango
Tangomotán quatuor français réinvente le tango traditionnel en y intégrant sons électroniques et multiples influences musicales. Leur démarche énergique mêle improvisation, respect des maîtres du genre et innovation, pour offrir une version contemporaine et visuelle du tango. Avec des instruments classiques associés à l’électronique, ils proposent un tango vivant, audacieux et en constante évolution.
22:30 h PONY PONY RUN RUN Electro pop
Pony Pony Run Run, groupe phare de la pop française, fait son grand retour avec une tournée ambitieuse mêlant nouveaux titres et classiques. Fidèle à son esprit festif, le groupe réunit toutes les générations autour d’une musique électro-pop accessible et dynamique, portée par un projet artistique conçu pour la scène et annonçant l’un des come-backs les plus attendus du genre.
Billetterie ouverte le 13 juillet à 12h .
Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97
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English : Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche
L’événement Été à Pau 2026 Marcia / Mona Guba / Piche Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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