Informations pratiques

Chroniques d’une exploratrice La Paillette Rennes Jeudi 5 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Un « seule en scène » mêlant théâtre et numérique explore les récits fragmentés sur Internet et la menace des sphères complotistes.

**Existe-t-il un continuum secret entre une vidéo de chat sur YouTube et le fin fond d’un forum néo-nazi ?** _**Chroniques d’une exploratrice**_ **parcourt les nouveaux récits qui grandissent sur les réseaux et interroge la façon dont ils opèrent pour fragmenter nos regards sur le monde.**

Du projet volontairement ingénu de créer un « spectacle sur internet » au vertige d’une dérive au coeur des sphères complotistes, _Chroniques d’une exploratrice_ campe le récit d’une expérience qui tourne mal. Ici, échapper à l’algorithme et sortir de sa zone de confort, c’est se confronter à la menace tangible d’une extrême-droite déployant des trésors d’imagination pour tordre le réel.

Dans ce « seule en scène » drôle et terrifiant, entre témoignage et autofiction, Alice Gozlan mobilise les moyens du théâtre et les outils du numérique pour raconter le versant caché d’Internet et inviter à la résistance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-05T21:15:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/chroniques-d-une-exploratrice

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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