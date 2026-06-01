CHRONOS-X, Village de Saint-Brice-Courcelles, Saint-Brice-Courcelles

CHRONOS-X Samedi 19 septembre, 14h00 Village de Saint-Brice-Courcelles Marne

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’événement consiste en un grand jeu de piste familial autour des points d’intérêt de la Ville de Saint-Brice-Courcelles. Une manière ludique de découvrir le patrimoine autrement.

Le lancement du jeu est prévu sous forme d’un scénario spectaculaire.

3 circuits sont possibles avec des départs échelonnés. A chaque point d’intérêt, des animations sont proposées par les associations locales et permettent aux participants de découvir un indice.

Un grand final festif aura lieu à partir de 17h afin de résoudre collectivement l’énigme en agrégeant l’ensemble des indices collectés. L’après-midi s’achèvera par un mini-concert et un pot de l’amitié.

Village de Saint-Brice-Courcelles Place roze Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est 0688895653 Le village de Saint-Brice-Courcelles dispose de lieux mal connus et le projet CHRONOS-X se propose d’en faire découvrir quelques-uns à travers un grand jeu de piste réalisé avec les associations de la commune. Circuits courts destinés à tous les publics, départ et final au centre du village (salle des fêtes à côté de la mairie).

L’événement consiste en un grand jeu de piste familial autour des points d’intérêt de la Ville de Saint-Brice-Courcelles. Une manière ludique de découvrir le patrimoine autrement.

©FPTCSEC