FORMATION AU CONTE Images et tableaux vivants Saint-Brice-Courcelles

FORMATION AU CONTE Images et tableaux vivants

FOYER POUR TOUS CENTRE SOCIAL EDUCATIF ET CULTUREL Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 08:45:00

fin : 2026-11-28 17:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Tout public

L’association La Parolière propose régulièrement des formations au conte.

Prochaine session de 2 jours les samedis 14 novembre et 28 novembre 2026 IMAGES ET TABLEAUX VIVANTS

Cette formation est encadrée par Pascal Thétard, du Collectif artistique EutectiC.

IMAGES

Conter c’est aussi donner à voir. Les mots suscitent des images intérieures . Ces images suscitent des ressentis, des émotions, des sentiments. Elles suscitent aussi des attirances ou des répulsions.

Et magie du conte les images de celui ou celle qui reçoit ne sont jamais les mêmes que celles de celui ou celle qui émet. Le conte renait donc avec de nouveaux habits…

Pascal apportera des contes, des extraits de contes, ou même des extraits de romans, ou des poèmes. Il proposera aussi des improvisations et on s’amusera avec tout cela.

TABLEAUX VIVANTS

Conter devant un public c’est se donner à entendre et aussi se donner à voir. Il s’agit donc d’un tableau vivant.

Nous nous amuserons de ce tableau vivant en allant jusqu’à l’effacer.

Il s’agira de conter pour soi-même en s’isolant.

De conter à un public sans être vu.

De conter sans voir (excepté les images intérieures bien entendu).

Avec ces deux propositions sur un même stage, nous aborderons de manière rythmée et poétique (ou sans entêtement ?) deux approches de l’art de conter.

Se former à l’art du conte est une manière ludique d’améliorer sa confiance en soi, de gérer son trac en développant le plaisir.

La formation est un moment de rencontres et de partage, riche, détendu et bienveillant.

FOYER POUR TOUS CENTRE SOCIAL EDUCATIF ET CULTUREL Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est +33 6 12 58 28 18

English : FORMATION AU CONTE Images et tableaux vivants

