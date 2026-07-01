Ci-Gisait Cyrano – Cie Crescite, Jardin de la mairie, La Bazouge-des-Alleux

Informations pratiques

Ci-Gisait Cyrano – Cie Crescite Vendredi 17 juillet, 21h30 Jardin de la mairie Mayenne

Prévente : 18€

Sur place : 21€

Réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T21:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:40:00+02:00

Fin : 2026-07-17T21:30:00+02:00 – 2026-07-17T22:40:00+02:00

La Compagnie Crescite vous invite à redécouvrir Cyrano, dans une adaptation pleine de contrastes et de panache. Avec elle, le texte d’Edmond Rostand prend vie dans toute sa poésie. Des tirades légendaires aux vacillations de l’esprit, retrouvez le flamboyant romantisme du héros au grand nez. Un spectacle empreint d’amour, d’amitié et d’illusions du cœur.

Vendredi 17 juillet à 21h30 / Le Jardin de la Mairie – La Bazouge-des-Alleux

Samedi 18 juillet à 21h30 / La Chèvrerie du Pin – Entrammes

Foodtruck et buvette dès 19h

Visites gratuites de la Bazouge des Alleux avec une guide-conférencière (le vendredi) et de la chèvrerie (le samedi).

Faites-vous conduire ! Une navette vous amène depuis Laval sur le spectacle (2€ aller-retour). Réservation obligatoire.

Un siège libre dans votre véhicule ? Pensez au covoiturage ! Rendez-vous sur le site nuitsdelamayenne.com pour trouver votre co-pilote de festival.

Jardin de la mairie 2 Rue Michel Chaudet, 53470 La Bazouge-des-Alleux La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/ci-gisait-cyrano/ »}] https://maps.app.goo.gl/RybizehzPsYk1csWA

La Compagnie Crescite vous invite à redécouvrir Cyrano, dans une adaptation pleine de contrastes et de panache. Un spectacle empreint d’amour, d’amitié et d’illusions du cœur.