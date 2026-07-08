Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires Rue Koxe Basurco Ciboure
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Koxe Basurco · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires
Rue Koxe Basurco Quartier Zubiburu Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 18:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Bibliomobile en accès libre de 10h à 13h.
Nos pas dans leurs pas (photo) Souvenirs & réflexions cibouriennes (sonore) Balade Ciboure, mémoire vivante
A 11h00 & 18h30 Tu te rappelles ? Par Julie Arnaud Déambulation contée autour de la mémoire de nos anciens et les rêves de nos jeunes
Tout public Sur réservation .
Rue Koxe Basurco Quartier Zubiburu Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com
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English : Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires
L’événement Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires Ciboure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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