Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires Rue Koxe Basurco Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires

Rue Koxe Basurco Quartier Zubiburu Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Bibliomobile en accès libre de 10h à 13h.

Nos pas dans leurs pas (photo) Souvenirs & réflexions cibouriennes (sonore) Balade Ciboure, mémoire vivante

A 11h00 & 18h30 Tu te rappelles ? Par Julie Arnaud Déambulation contée autour de la mémoire de nos anciens et les rêves de nos jeunes

Tout public Sur réservation .

Rue Koxe Basurco Quartier Zubiburu Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

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English : Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires

L’événement Ciboure part en livre ! Bibliomobile Journée des héros ordinaires Ciboure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque