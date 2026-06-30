Ma ville à vélo Ciboure
vendredi 10 juillet 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Ma ville à vélo
Fronton municipale Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les 2 stages proposés Se déplacer en vélo avec assistance électrique (VAE) Pour apprendre à utiliser un VAE en toute confiance.
Se déplacer en ville à vélo Pour circuler en sécurité et maîtriser les aménagements urbains.
Format des stages
1ère séance obligatoire Spécifique au thème choisi (VAE ou vélo en ville). Séances 2 et 3 2 dates au choix (communes aux deux stages), pour approfondir la pratique en groupe.
Durée totale 7 heures (1 séance de 2h + 2 séances de 2h30) + 1h d’accompagnement individuel sur demande.
Public concerné
Ces stages s’adressent aux adultes (seniors, personnes en situation de handicap, jeunes en insertion, etc.) qui savent déjà faire du vélo et souhaitent Se sentir plus à l’aise en circulation urbaine.Découvrir ou maîtriser un VAE Apprendre à utiliser les aménagements cyclables de la région. .
Fronton municipale Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 94 12 69
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English : Ma ville à vélo
L’événement Ma ville à vélo Ciboure a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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