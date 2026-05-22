Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure
Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure mercredi 1 juillet 2026.
Ciboure
Répare ton vélo en plein air
Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer. .
Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 21 91 86 animation.revyclarte@zaclys.net
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English : Répare ton vélo en plein air
L’événement Répare ton vélo en plein air Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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