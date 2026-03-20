Exposition Femmes du port CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Exposition Femmes du port CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure mardi 30 juin 2026.
Exposition Femmes du port
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-30
Jusqu’aux années 1960, les femmes étaient tenues à l’écart de la navigation et de la pêche.
Mais qu’en est-il réellement ? Quel(s) rôle(s) tiennent les filles, les femmes et les veuves de pêcheurs dans l’économie du port de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ?
Femmes du port vous invite à naviguer dans ces eaux méconnues afin de lever le voile sur cinq siècles d’histoire, du XVIIe siècle à nos jours, sur la place majeure qu’occupent les femmes dans l’économie maritime. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Exposition Femmes du port
L’événement Exposition Femmes du port Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque