Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes Ciboure
samedi 11 juillet 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes
Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
16h00 19h00 Expérience sonore immersive Les 18 grigris de la Grande Illusion
Dans la caravane de La Grande Illusion, les enfants sont invités à une expérience sonore immersive autour de lectures participatives. Plongés dans une pénombre douce, ils choisissent un objet parmi dix-huit, chacun porteur d’une histoire. Derrière un paravent, une régie radiophonique donne vie au récit un enfant au micro, accompagné du réalisateur sonore Mario Bompart, compose en direct une lecture mêlant voix, bruitages et musique.
Allongés au centre de la caravane, les enfants écoutent cette création diffusée en stéréo. L’enregistrement est ensuite envoyé aux familles, comme le souvenir de ce moment partagé.
19h00 Spectacle Furtives, de la compagnie La Baleine Cargo. Un spectacle vibrant, accessible dès 10 ans. Sur réservation. .
Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com
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English : Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes
L’événement Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes Ciboure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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