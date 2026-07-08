Informations pratiques

Ciboure

Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes

Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

16h00 19h00 Expérience sonore immersive Les 18 grigris de la Grande Illusion

Dans la caravane de La Grande Illusion, les enfants sont invités à une expérience sonore immersive autour de lectures participatives. Plongés dans une pénombre douce, ils choisissent un objet parmi dix-huit, chacun porteur d’une histoire. Derrière un paravent, une régie radiophonique donne vie au récit un enfant au micro, accompagné du réalisateur sonore Mario Bompart, compose en direct une lecture mêlant voix, bruitages et musique.

Allongés au centre de la caravane, les enfants écoutent cette création diffusée en stéréo. L’enregistrement est ensuite envoyé aux familles, comme le souvenir de ce moment partagé.

19h00 Spectacle Furtives, de la compagnie La Baleine Cargo. Un spectacle vibrant, accessible dès 10 ans. Sur réservation. .

Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes

L’événement Ciboure part en livre ! Journée des héroïnes Ciboure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque